Yaşlılar Yurdu’nda “Mevlid-i Nebi Haftası” Programı

Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Müftülüğü işbirliği ile; Halis Toprak Yaşlılar Yurdu'nda "Mevlid-i Nebi Haftası"...

Aile ve Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Müftülüğü işbirliği ile; Halis Toprak Yaşlılar Yurdu'nda "Mevlid-i Nebi Haftası" münasebetiyle bir program düzenlendi.

Programa; Aile Sosyal Politikalar Eskişehir İl Müdürü Alper Sezer ve Eskişehir Halis Toprak Yaşlılar Yurdu Müdürü Ahmet Gürbüz ve davetliler de katıldı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kobi Camii İmam Hatibi Osman Duran, müezzin kayyum olan Ömer Cin ve Ali Murat Akça tarafından Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Yaşlılar, Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Program sonunda, konuklara karanfil ve lokum ikram edildi.