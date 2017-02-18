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Yaşlılara Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verildi

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Yaşlılara Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verildi
Düzce Merkez Toplum Sağlığı merkezi diş tabipleri huzurevinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı hizmeti verdi.

Düzce Merkez Toplum Sağlığı merkezi diş tabipleri huzurevinde kalan yaşlılara ağız ve diş sağlığı hizmeti verdi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi diş hekimlerinden Diş Tabipleri Gizlem Topaloğlu, Elif Ergi Iskal, Hülya Aliağaoğlu ve Ayşe Arslan Keskin tarafından Muharrem Sancaklı ve Hilmi Çilingir huzurevlerinde kalan yaşlıların hayat kalitelerini arttırmak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi verilerek gerekli diş taramalarını yaptılar. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlıların tedavi sürecinin takibi ve devamlılığı açısından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yöneticileriyle temasa geçilerek gerekli önlemler aldılar. Huzurevi sakinleri yapılan sağlık hizmetinden çok memnun kaldıklarını belirterek diş tabiplerine teşekkür ettiler.

Yaşlılara Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verildi

Yaşlılara Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verildi

Yaşlılara Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Verildi

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