  • BIST 106.824
  • Altın 154,916
  • Dolar 3,8614
  • Euro 4,5341
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 12 °C

Yaşlılarda Ağrı Yaşam Kalitesini Etkiliyor

» »
Yaşlılarda Ağrı Yaşam Kalitesini Etkiliyor
Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.

Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Seminerin bu haftaki konusu " Yaşlılarda Ağrı'ya yaklaşım" oldu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Sibel Akın, tarafından verilen seminere doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Sibel Akın, "Ülkemizde yaşlı nüfus son beş yılda %17,1 oranında artmıştır. Ağrı; yaşlılarda en sık bildirilen semptom olup yaşlının yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur" dedi.

"Yaşlıda ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, ilaçların yaşlı vücudunda gösterdiği etkilerin gençlerden farklı olması ve hekimlerin uygun ağrı tedavi yöntemlerini çok iyi bilmemesi gibi faktörler yaşlıda ağrı tedavisi güçleştirmektedir." diyen Doç. Dr. Sibel Akın, " Yaşlının ağrı tedavisi planlanırken amacımız yaşlıyı günlük hayatında daha bağımsız hale getirmek, yaşam kalitesini arttırmak ve tedavinin de sebep olabileceği yan etkileri en aza indirmektir. İlaç seçimi yapılırken yaşlının mevcut organ resevleri(karaciğer ve böbrek fonksiyonları), yaşlının ek hastalıkları, kullandığı ilaçları bilmek gerekmektedir. Tedaviye düşük dozda başlanmalı ve doz artışı da yavaş yavaş yapılmalıdır. Yaşlılar heterojen bir grup olduğundan tedavi planı bireysel yapılmalıdır" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşıyaka’nın ‘Köylü Pazarı’ Yenileniyor08 Aralık 2017 Cuma 10:38
  • Gemerek Heyetinden Kayseri Şeker’e Ziyaret08 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Tşof Başkanı Apaydın: “10 Ayda 344 Bin 332 Trafik Kazası Oldu”08 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Başkan Böcek, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda08 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Yüzlerce Yıllık Geleneksel Yöntemle Zeytinyağı Sabunu Üretiliyor08 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • 150 Kişilik Çocuk Korosu Kardeşliği Anlatacak08 Aralık 2017 Cuma 10:33
  • Okulda Yemekleri Anneleri Yaptı, Çocukları Yedi08 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • “Engelsiz” Sergi08 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Erü’de “Alman Anayasasında Din Ve Vicdan Özgürlüğü” Konulu Konferans Düzenlendi08 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • 5 Asırlık Konakta Yaylı Çalgılarla Türküler Konseri08 Aralık 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti