Yaşlıları Atm’de Dolandırdı

Adana'da ATM'de işlem yapamayan 7 yaşlı vatandaşı yardım etme bahanesiyle dolandıran zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da ATM'de işlem yapamayan 7 yaşlı vatandaşı yardım etme bahanesiyle dolandıran zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olaylar, Sarıçam ilçesindeki Kozan Yolu Caddesi üzerinde bulunan çeşitli ATM'lerde meydana geldi.

İddiaya göre, ATM'lerin önünde gezinen 25 yaşındaki Hacı K., işlem yapamayan yaşlıları yardım etme bahanesiyle dolandırdı.

Hesaplarındaki paraların boşaltıldığını fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yaşlıların hesaplarındaki paraların büyük bir kısmını kendi hesabına aktardığını tespit ederek, güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi bulup gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hacı K., adliyeye sevk edildi.