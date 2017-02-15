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Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi

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Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi
Harran Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) arasında ASPİM'e bağlı merkezlerde kalan yaşlı ve engelli bireylere sağlık...

Harran Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) arasında ASPİM'e bağlı merkezlerde kalan yaşlı ve engelli bireylere sağlık hizmeti sunulması konusunda protokol imzalandı.

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (SHMYO) bağlı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde kalan yaşlı ve engelli bireylere yönelik olarak ilk etapta podolojik bakım hizmetinin verilmesi ile bu bireylerin bakımından sorumlu olan görevlilere podolojik bakım eğitiminin verilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını öngören protokole, Harran Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ASPİM'i temsilen il müdürü Hasan Bilici imza attı.

Yapılan projenin içeriği ile ilgili açıklamalarda buluna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Binici, "Rehabilitasyon merkezlerimizde engellilerimiz ve yaşlılarımız kalmaktadır. Engelli ve yaşlı olmalarından kaynaklı olarak ağırlıklı olarak ayak sorunları yaşamaktadırlar. Üniversite yetkililerimizin ve hocalarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda "ayak bakımı ve ayak sağlığı" ile ilgili olarak bir hizmet için işbirliğine karar verdik. Bugün imzaladığımız protokolle de bunu şekillendirmiş bulunuyoruz. Tabi bunun amacı sadece engellilerimize bu hizmeti sunmak olmayacak, aynı zamanda bu hizmeti üreten çalışanlarımızın da bu noktada eğitimi esas alınacaktır, böylelikle de bu hizmetin sürdürülebilirliği ve daha sonrasında da çalışanlarımız tarafından devamı sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede Harran Üniversitesinin bize sunmuş olduğu imkânlardan dolayı kendim ve kurumum adına teşekkür ediyorum, daha iyi ve daha güzel hizmetlerde beraber olmayı diliyorum " dedi.

Rektör Taşaltın ise ayak sağlığının öneminden bahsederek, "Buradaki amaç üniversitemizin hocalarında var olan birikimi kullanmak ve Aile Sosyal İl Müdürlüğünün de bu konuda olan ihtiyacını karşılamaktır. Vücudumuza bir iğne dahi batsa bizi etkiler, ayaklar vücudumuzun problem oluşturabilecek en kritik bölgelerinden biridir. Ayak sağlığı hususunda Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak ve özelliklede ayak hastalıkları branşında açtığımız Podoloji programımızla bu rahatsızlıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hocalarımız da bu konuda çok kritik bir görev üstlendiler. Onları da tebrik ediyorum. hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar ise yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz ile ilimizdeki kamu kurumlarının böyle konularda yaptıkları işbirliğinin faydalı sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim. Üniversitemizin de insanların ihtiyaçlarına yönelik değişim ve dönüşümde öncü bir rol alması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu başlangıç diğer güzel faaliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Başarıyla neticelenmesini umuyorum" diye temenni etti.

Protokolün İmza törenine Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Nacar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu ve yüksekokul öğretim elemanları katıldı.

Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi

Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi

Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi

Yaşlıların Ayak Bakımını Harran Üniversitesi Üstlendi

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