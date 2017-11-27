Yassıbağ’da Tapular Dağıtılıyor

Yassıbağ kentsel gelişim alanında yapılan şuyulandırma çalışması sonrası tapuların hazır olduğu açıklandı.

Yassıbağ kentsel gelişim alanında yapılan şuyulandırma çalışması sonrası tapuların hazır olduğu açıklandı.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Onayın ardından söz konusu yerlerin tapularının tescillendiğini söyleyen yetkililer " önümüzdeki günlerde tapuların dağıtımı başlayacak. Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak İstimlak Müdürlüğümüzü arayabilirler" dediler.