  • BIST 105.209
  • Altın 163,028
  • Dolar 3,9183
  • Euro 4,6774
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Yassıbağ’da Tapular Dağıtılıyor

» »
Yassıbağ’da Tapular Dağıtılıyor
Yassıbağ kentsel gelişim alanında yapılan şuyulandırma çalışması sonrası tapuların hazır olduğu açıklandı.

Yassıbağ kentsel gelişim alanında yapılan şuyulandırma çalışması sonrası tapuların hazır olduğu açıklandı.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 66 hektarlık alanda yapılan ve 371 kişiyi ilgilendiren imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Onayın ardından söz konusu yerlerin tapularının tescillendiğini söyleyen yetkililer " önümüzdeki günlerde tapuların dağıtımı başlayacak. Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak İstimlak Müdürlüğümüzü arayabilirler" dediler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak Kedilerine Bakım Merkezi27 Kasım 2017 Pazartesi 11:38
  • Kayak Tutkunlarına Müjde27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18
  • Arıtma Tesislerinin Bakım Ve Ölçümleri Düzenli Yapılıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
  • Öğretmenlerden 3 Bin 789 Fidan27 Kasım 2017 Pazartesi 10:48
  • Tema’dan “Bir Niyet, Bin Tohum Projesi”27 Kasım 2017 Pazartesi 10:38
  • Aski, Çamurdan Elektrik Üretiyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:28
  • 227 Bin 696 Caretta Caretta Yavrusu Denizle Buluştu27 Kasım 2017 Pazartesi 10:13
  • Yaralı Flamingo Sağlığına Kavuşacak27 Kasım 2017 Pazartesi 09:03
  • İzmir’de “Temiz Enerji” Hamlesi27 Kasım 2017 Pazartesi 08:48
  • Başkan Cahan; "Murat Dağı’nda Hukuki Mücadeleyi Başlatıyoruz"27 Kasım 2017 Pazartesi 08:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti