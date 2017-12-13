  • BIST 108.153
  • Altın 154,025
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Yatağan’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

» »
Yatağan’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Meral Karadayı idaresindeki 48 YV 818 plakalı hafif ticari araç, Yatağan-Milas karayolu birinci kilometresindeki Yeşilbağcılar Mahallesi Kavşağında, Celal Sert yönetimindeki 09 JR 429 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hayriye Sert yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lastiği Patlayan Tanker Tıra Çarptı: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Kayıp 5 Kişilik Aileye Ait Hayvanların Bulunduğu İki Kardeş Tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:58
  • Deaş’lı Teröristler Çaresiz Kalınca Kendini Patlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:53
  • Eskişehir’de 19 Fetö Şüphelisi Tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:23
  • Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in İşgali Davasında 18 Sanığa Müebbet Hapis13 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Gençleri Hedef Alan Uyuşturucu Çetesi Çökertildi13 Aralık 2017 Çarşamba 20:08
  • Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kaza Yaptı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:08
  • Üst Geçidi Kullanmadı Canından Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • Kütahya’daki Dayı-yeğen Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü İşgal Girişimine İlişkin 58 Sanığın Yargılandığı Davada Mahkeme, 2 Sanık Hakkında 2’şer Kez, 1 Sanık Hakkında 1 Kez Ağırl13 Aralık 2017 Çarşamba 19:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti