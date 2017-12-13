Yatağan’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Meral Karadayı idaresindeki 48 YV 818 plakalı hafif ticari araç, Yatağan-Milas karayolu birinci kilometresindeki Yeşilbağcılar Mahallesi Kavşağında, Celal Sert yönetimindeki 09 JR 429 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Hayriye Sert yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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