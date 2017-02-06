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Yatağı Kar, Yorganı Naylondu

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Yatağı Kar, Yorganı Naylondu
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan insanlık dramı yürekleri dağladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan insanlık dramı yürekleri dağladı. Dere kenarında karda naylon altında yatan 55 yaşındaki Mustafa Keskin'e Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar yardım elini uzattı.

Alaçam ilçesinde Uluçay Irmağı kenarında karda üzerine naylon örterek yatan şahıs, buradan geçen bir vatandaş tarafından fark edilerek fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gören İsmail Akman isimli genç, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Uluçay Irmağı kenarında yatan şahsın çöplerden kağıt toplayarak yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki Mustafa Keskin olduğunu belirledi. Kimsesiz olan Keskin'in kalacak yerinin bulunmadığı öğrenildi. Keskin, "Ayağıma tiken battı, yara oldu. Burada yatıyorum. Üşüdüğüm zaman gündüzleri kahveye gidiyorum. Kimsem yok" dedi.

Kimsesiz Mustafa Keskin'i tanıyan İsmail Akman, "Yıllardır sokaklarda kalıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gördüm. En azından benim dedemin yeri var, orada yatırırdım ama önce bir hastaneye gitmesi lazım. Bu soğuk havada sokakta hayvan bile yatamıyor. Sonuçta bu bir insan" diye konuştu.

Durum, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'a haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen Kaymakam Çağlar, kalacak yeri olmadığı için ırmak kenarında yatan Mustafa Keskin'in derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasını istedi.

Telefonla bilgi veren Kaymakam Çağlar, böyle bir olaydan haberdar olunca derhal gerekenin yapılması için yetkililere talimat verdiğini söyledi. Şahsın Alaçam Devlet Hastanesinde tedavisinin yapılmasını istediğini belirten Kaymakam Çağlar, gerekirse Samsun'a gönderebileceklerini ifade etti.

Polis otosuyla Alaçam Devlet Hastanesine götürülen Mustafa Keskin, sağ ayak parmağında meydana gelen iltihaplanmadan dolayı tedavisinin yapılması için servise yatırıldı.

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