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Yatağında Ölü Bulunan Nişanlı Genç Kız Gözyaşlarıyla Defnedildi

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Yatağında Ölü Bulunan Nişanlı Genç Kız Gözyaşlarıyla Defnedildi
Ordu'da düğün hazırlığı yaparken sabah yatağında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ordu'da düğün hazırlığı yaparken sabah yatağında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi genç kızın odasına girdi. Tekinkaya'nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi hemen sağlık ekibine haber verdi. Yapılan incelemede Gülçin Tekinkaya'nın öldüğü belirlendi. Gülçin Tekinkaya'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Genç kızın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor.

Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntüye sebep olan Gülçin Tekinkaya'nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı ve 5 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan genç kızın cenazesi Teyneli Mahallesine getirildi. Genç kız burada kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kızın nişanlısı olan Furkan Kılıç, evlenmeyi hayal ettiği nişanlısını gözyaşları arasında toprağa verdi.

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