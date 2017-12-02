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Yatak odamıza kadar giren robotlar dost mu düşman mı?

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Yatak odamıza kadar giren robotlar dost mu düşman mı?
İnsan-Robot ilişkisindeki etik sınır, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda tartışılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl altıncısını düzenleyeceği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Türkiye’ye gelecek robot bilimci Profesör Noel Sharkey, robotla-insan arasındaki ilişkiyi ve yapay zekanın yaratabileceği problemleri anlatacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl girişimcilik ruhunu da kapsıyor. Yeni adıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası olarak düzenlenecek etkinlik, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’de inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan etkinlikte, dört gün boyunca yerli ve yabancı 201 konuk, 19 konferans ile 36 panelde konuşma yapacak.

Etkinliğin önemli isimlerinden robotik ve yapay zeka konusunda görüşlerine sıkça başvurulan Noel Sharkey, robotlar ve insanlar arasındaki ilişkinin geleceğini anlatacak.

Robotlar dostumuz mu düşmanımız mı?
Oyuncak askerlerden öldüren robotlara geçişi anlattığı konuşmasıyla yapay zeka ve robotlar konusundaki tehditlere dikkat çeken Noel Sharkey, barışçıl robotlar üretilmesi konusunda çalışmalar yapıyor ve robotlar ile insanlar arasındaki etik sınırları inceliyor. Robotların ve yapay zekanın insan yaşamının her alanına girdiği şu günlerde, yardımcı direktörlüğünü yaptığı Responsible Robotics’in robotlarla cinsellik üzerine yaptığı anket çalışması ise robotlarla insan arasındaki etkileşimin hangi boyuta geldiğinin bir göstergesi. Robotlar ve yapay zeka konusunda sınırları zorlayacak Noel Sharkey, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda.

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