Yatırım Ve İstihdam Fırsatlarını Anlattılar

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda iş dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlar, Tirebolu ilçesinde iş adamları ile bir araya geldi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda iş dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlar, Tirebolu ilçesinde iş adamları ile bir araya geldi.

Tirebolu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte firma temsilcilerine danışmanlık masaları vasıtasıyla yatırım ve istihdam yardımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğe, Giresun'da faaliyet gösteren İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB, Elektronik İmza Hizmeti ve Giresun TSO'da hizmet veren birim temsilcileri katıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren esnaflarında katıldığı bilgilendirme etkinliğine Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı da katıldı. Etkinliği değerlendiren Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, "Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmeti işletmelerin ayağına kadar getirmesi, devletimizin hibe ve kredi destekleri başta olmak üzere işçi desteklerini içeren bu etkinlik yararlı olacağını umut etmekteyim" dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillendi. İlçelerde yer alan işletmelerin devlet kurumlarının destek ve imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri adına oluşturulmuştur. Bugün ülkemiz genelinde oluşturulan Milli İstihdam Seferberliği projesi yürütülmektedir. Giresun olarak bizde bu projeden faydalanmak,istihdama katkı sağlamak adına ilçe ilçe etkinlikler yapmaktayız. Üyelerimiz başta olmak üzere esnafımızdan bu destekler dolayısıyla pozitif geri dönüşler almaktayız" ifadelerini kullandı.