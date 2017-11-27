Yatırımcı otelden vazgeçti Çerkezler Tepesi belediyeye kaldı

Çerkezler Tepesi'ne otel yapmak isteyen yatırımcının vazgeçmesi üzerine alanın 'A Tipi Mesire Alanı' olarak tescillendiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı Anlayan, "4 yıldır bu projeyi konuşuyoruz, şimdi hayata geçiriyoruz" dedi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki Dolunay Mahallesi’nde bulunan Çerkezler Tepesi'nin tahsisini Orman Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bu hep konuşuyorduk şimdi artık hayata geçiyor. Yine Orman Müdürlüğü'ne ait olan 'turizm alanı' var. Yatırımcı otel yapmaktan vazgeçti, şimdi orayı da turizmden çıkartarak, tekrar bize tahsis etmesini talep ediyoruz. Onunla beraber 25 dönümlük alan 36 dönüme çıkacak. Biz şu anda A tipi mesire alanı olarak 25 dönümün tahsisini aldık" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın, milletvekillerinin ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın burayı 'A tipi' olmasını istediğini belirten Başkan Anlayan, "A tipinde bir konaklama var, iki kafeterya restoranlar var, piknik alanı spor alanları hepsi var. B tipinde ise konaklama hariç hepsi var. Burası A tipi olarak tescillendi" diye konuştu. HHALK / FATSA