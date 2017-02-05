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Yatırımcılara Müsiad Garantisi

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Yatırımcılara Müsiad Garantisi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muş İl Başkanı Ferhat Uzel, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Muş'a yatırım...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muş İl Başkanı Ferhat Uzel, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Muş'a yatırım yapacak yatırımcıların risk gruplarını üstleneceklerini söyledi.

MÜSİAD Muş İl Yönetimi, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan MÜSİAD Muş İl Başkanı Ferhat Uzel, yatırımcıların teşviki noktasında kentin dışarıya tanıtımı bakımından önemli bir görev üstlendiklerini kaydetti. Uzel, MÜSİAD Muş Şubesi olarak dışarıdaki yatırımcıların Muş'a yatırım yapmaları halinde risk gruplarını üstleneceklerini söyledi. Yatırımcı ve girişimcilere ilişkin sınırsız destek sözü veren MÜSİAD Muş İl Başkanı Ferhat Uzel, "Bize göre devletimiz cazibe merkezleri konusunda Doğu'ya, Güneydoğu'ya çok ciddi bir pozitif ayrımcılık yapıyor. Büyük yatırımların burada sağlanması için çok kapsamlı bir program planlanmıştır. Bu programlar kapsamında biz Muş MÜSİAD olarak dışarıdaki yatırımcıların Muş'a yatırım yapmaları halinde risk gruplarını üstleneceğiz" dedi.

"MÜSİAD olarak ciddi çalışmalarımız var"

MÜSİAD olarak Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Muş'a neler kazandırabilecekleri konusu üzerinde durduklarını ifade eden Uzel, "Muş'a ne yapabiliriz, gelen paranın ne kadarını Muş'a çekebiliriz meselesi üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Cazibe Merkezleri Programı ile bölgede yatırım ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, başta emek sektörleri olmak üzere işletmelere yatırım ve işletmenin bütün aşamalarını kapsayan uzun vadeli destekler sağlanarak yatırım, üretim ve istihdamın arttırılması amaçlanıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz cazibe merkezleri konusunda Doğu'ya ve Güneydoğu'ya çok ciddi bir pozitif ayrımcılık yapıyor bize göre. Büyük yatırımların burada sağlanması için çok kapsamlı bir program planlanmıştır. Bu programlar kapsamında 1 milyar 100 milyonluk bir bütçeyi Cazibe Merkezleri Programına ayırmıştır. Bu projeden illerin aktif olarak ne kadar faydalanacağı, o illerin proje üretimine bağlıdır. Bildiğiniz üzere Muş da bu 23 il içerisinde yer almaktadır. Muş hem coğrafi olarak hem de nüfus olarak Malatya, Van, Elazığ'la yarışması biraz sıkıntıdır, bu sebeple bizim biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu sebeplerle biz Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un koordinatörlüğünde batıda sanayisi çok gelişmiş olan illerden, yatırım kapasitesi çok fazla olan illerde çeşitli toplantılar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizim bu yatırımlara yönelik birinci önceliğimiz Muş'taki iş adamları ve yatırımcılardı. Biz ne olursa önceliği kendi insanımıza, kendi yatırımcılarımıza vermek zorundayız" diye konuştu.

Toplantıya, MÜSİAD yönetimi ile Muş Belediye Başkanı Feyat Asya katıldı.

Yatırımcılara Müsiad Garantisi

Yatırımcılara Müsiad Garantisi

Yatırımcılara Müsiad Garantisi

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