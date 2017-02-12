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Yatırımda 'evet' ile daha da güçleneceğiz

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Yatırımda 'evet' ile daha da güçleneceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Antalya'da toplu açılışa katıldı. Bakan Kılıç, "Evet diyerek, yatırımlar daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçecek" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte, Antalya'da 10 bin kişilik Spor Salonu'nun da aralarında bulunduğu toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kılıç, 2002 yılında başlayan AK Parti İktidarları ile sporda büyük bir tesisleşme hamlesinin yaşandığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda 'Evet' ile beraber bir çok yatırımımızı daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

BİZ BAKAN AĞABEYİMLE
BERABER SAMSUN'DAYDIK
15 Temmuz'da yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinen Bakan Kılıç, "15 Temmuz gecesini biz Karadeniz'de Samsun'da yaşadık. Ama Akdeniz de bizimleydi. O gece Dışişleri Bakanımız değerli ağabeyim Mevlüt Çavuşoğlu beyefendi de bizimle beraber Samsundaydı. Antalya biliyorum bakanımızla gurur duyuyorsunuz. Ama 15 Temmuz gecesi ortaya koymuş olduğu dik duruşla bir kere daha gurur duyabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın bizlere vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda milletimize seslenişi doğrultusunda hep beraber bu darbe girişimini bertaraf ettik. Sayın Başbakanım; 15 Temmuz gecesi yaşatılmaya çalışılan karanlık 16 Temmuz sabahı aydınlandı. AK Parti kurulurken 'karanlığa kapalı aydınlığa açık' sloganıyla kuruldu. Elhamdülillah milletimiz bizimle birleşerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerin önderliğinde birleşerek bu hain darbe girişimini bertaraf ettik" diye konuştu. 

KILIÇ: 'SON SÖZ MİLLETİN'
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarını düzenleme konusunda  geride kalacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, "Türkiye dünyadan izole olacak diyenlere en güzel  cevap işte bu organizasyonlar olacak" dedi. Türkiye'de son sözü her zaman milletin söylediğini kaydeden Kılıç, "Eğer millet bağrına basmasaydı Erzincan'ın Refahiyesi'nden bir başbakanımız olmazdı. Ama milletin gönlüne girince oluyor" ifadelerini kullandı. Antalyalılara katılımlarından dolayı teşekkür eden Bakan Çağatay Kılıç, "Önemli olan sizlere hizmet etmek, sizlerin gönlünde olabilmek" dedi. 

E. Caner CABBAR

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