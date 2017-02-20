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Yatırımlar Koordinasyonda Ele Alınıyor

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Yatırımlar Koordinasyonda Ele Alınıyor
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında her hafta toplanan ve belediye üst yönetiminin katıldığı koordinasyon toplantısında belediyenin...

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında her hafta toplanan ve belediye üst yönetiminin katıldığı koordinasyon toplantısında belediyenin sahada yürüttüğü faaliyetler ile hayata geçirmeyi planladığı proje ve yatırımlar değerlendiriliyor.

Koordinasyon toplantılarının belediyenin proje ve yatırımların değerlendirilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Keleş, " Koordinasyon toplantılarımızı her hafta düzenli olarak yapıyoruz. Programımıza göre bazen üst yönetim olarak bazen de tüm birim müdürlerimizin katıldığı genişletilmiş koordinasyon şeklinde sürdürüyoruz. Çünkü birçok proje, birden fazla müdürlüğün içinde olması gerektiği şekilde yürüyor. Dolayısıyla ortak bir planlama yapıyoruz. Her birimin proje uygulama safhasından bilgisi ve katkısı bulunuyor. Bunlara eş güdüm sağlıyoruz" dedi. Başkan Mehmet Keleş, tüm birimlerin yoğun bir şekilde çalıştığına da dikkat çekti ve " 2017 yılı alt yapının tamamının bitirildiği bir yıl olacak. Düzce'nin alt yapı eksikliklerini bu yıl bitiriyoruz. Bunun için alt yapı birimlerinin programlarına ağırlık veriyoruz" dedi.

Yatırımlar Koordinasyonda Ele Alınıyor

Yatırımlar Koordinasyonda Ele Alınıyor

Yatırımlar Koordinasyonda Ele Alınıyor

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