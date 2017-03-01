“Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek verginin önemini bir kez daha...

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek verginin önemini bir kez daha gündeme getirerek Melikgazi Belediyesi'nin vergilerinin toplanılmasında ve kullanılmasında gösterdiklerini hassasiyetten dolayı teşekkür ettiler.

Destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz

Vergi Haftası dolayısı ile kamu kurum ve kuruluşlarını ziyarete bulunduklarını hatırlatan Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı "Kalkınmanın ve paylaşımın temelinde vatandaşların ödemiş olduğu vergilerin büyük önemi vardır. Sizler yerel yönetimler olarak toplanan vergilerin somut olarak vatandaşlara yansıtan kurumlarsınız. Olumlu hizmetleriniz, bizlere de olumlu olarak yansımaktadır. İnsanların belediye hizmetlerindeki güzellikleri fark etmesi ve beğenmesi, bizlerin vergi toplamadaki kolaylığını artırmaktadır. 2016 yılı içerisinde tahsilât ve tahakkuk oranımız artış göstermiştir. Melikgazi ilçesi Türkiye'de ayrıcalıklı ilçelerinden olduğunu biliyoruz. 2017 yılında da bu artış oranının süreceğini umut ediyor, bize destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Örnek ve referans bir belediye olarak anıldıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun temelinde halktan toplanan vergilerin tam ve zamanında akılcı olarak planlı bir şekilde yatırımlara dönüştürülmesinin olduğunu söyledi.

Türkiye emlak değerleri kıymeti açısından ilk on belediye arasında olduklarını bunun bir rastlantı değil belediye yatırım ve hizmetlerinden kaynaklandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç "Yatırımların büyük bir kısmını ilçe halkından toplanan emlak, ilan reklam, çevre temizlik gibi vergi gelirlerinin oluşmaktadır. Dolayısı ile yatırımların temelinde yine vatandaşın mali desteğinin bulunmaktadır. Yatırım ve hizmeti yerinde ve zamanında alan vatandaş vergilerini de daha itinalı ve düzenli ödemektedir. Yani hizmet arttıkça toplanan vergilerde de artış olmaktadır" dedi.

Belediye olan vergi borçlarını her zaman ödeme gayretinde olan mükelleflere bu vesile ile teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Kayseri Vergi Dairesi Yöneticilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.