Yatırımlara 'Varlık Fonu' destek verecek

AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, TÜRKSAT'ın Varlık Fonu'na devredildiğini belirterek, "Fonun kurulma amacı yatırımlara destek sağlamaktır" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanlığı binasında 'Halk Buluşması' adı altında düzenli olarak gerçekleştirdiği programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye çözümü noktasında ilgili yerlerle görüşmelerde bulunmaya, gerekli notlarını almaya devam etti.

Kamuoyu tarafından yakından bilinen şirketlerin de aralarında bulunduğu bazı firmalara ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi ile ilgili olarakta açıklama yapan Milletvekili Köktaş, "Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, TÜRKSAT gibi firmalarında olduğu bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devir edildi. Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek, ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir. Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulu'nca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetimi sağlanacaktır" dedi.

YATIRIMLARA KAYNAK SAĞLANACAK

Köktaş, "Türkiye Varlık Fonu'nun en önemli amacı; Bakanlar Kurulu'nca stratejik olarak kabul edilen projelerin, yatırımların finansmanını sağlamak. Dışa bağımlı kalmadan Türkiye için en önemli projeleri hayata geçirmek, şirketlerin kendi yönetimlerini ve büyümelerini devam ettirerek, gelirlerini arttırmaktır. Varlık Fonu, ülke ekonomisinin, konjonktürel etkilerinden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlayacaktır. Gelecek kuşaklara refah aktarmak için risk oranı düşük, getirisi büyük yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.