  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Yatırımlara 'Varlık Fonu' destek verecek

»
Yatırımlara 'Varlık Fonu' destek verecek
AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş, Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, TÜRKSAT'ın Varlık Fonu'na devredildiğini belirterek, "Fonun kurulma amacı yatırımlara destek sağlamaktır" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanlığı binasında 'Halk Buluşması' adı altında düzenli olarak gerçekleştirdiği programda vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye çözümü noktasında ilgili yerlerle görüşmelerde bulunmaya, gerekli notlarını almaya devam etti.

Kamuoyu tarafından yakından bilinen şirketlerin de aralarında bulunduğu bazı firmalara ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi ile ilgili olarakta açıklama yapan Milletvekili Köktaş, "Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST, TÜRKSAT  gibi firmalarında olduğu bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonuna devir edildi. Söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek, ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliği sürdürülecektir. Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri Bakanlar Kurulu'nca onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetimi sağlanacaktır" dedi.

YATIRIMLARA KAYNAK SAĞLANACAK 
Köktaş, "Türkiye Varlık Fonu'nun en önemli amacı; Bakanlar Kurulu'nca stratejik olarak kabul edilen projelerin, yatırımların finansmanını sağlamak. Dışa bağımlı kalmadan Türkiye için en önemli projeleri hayata geçirmek, şirketlerin kendi yönetimlerini ve büyümelerini devam ettirerek, gelirlerini arttırmaktır. Varlık Fonu, ülke ekonomisinin, konjonktürel etkilerinden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlayacaktır. Gelecek kuşaklara refah aktarmak için risk oranı düşük, getirisi büyük yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırcalı muhalefeti hedef aldı05 Şubat 2017 Pazar 19:49
  • Gençlerimizin önünde seçilme yasağı vardı05 Şubat 2017 Pazar 19:27
  • FETÖ'nün yurdu kız pansiyonu oldu05 Şubat 2017 Pazar 19:21
  • FETÖ'cü çift denetçileri bile şaşırttı05 Şubat 2017 Pazar 19:19
  • Giresun'dan Trump'a 'ders al' önerisi05 Şubat 2017 Pazar 19:10
  • Akçagöz'den maaş zammı eleştirisi05 Şubat 2017 Pazar 18:59
  • Yeni başkanlardan Bakan Kılıç'a ziyaret05 Şubat 2017 Pazar 18:31
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama03 Şubat 2017 Cuma 19:07
  • 'Terör örgütlerine diz çöktüreceğiz'03 Şubat 2017 Cuma 18:23
  • '72 yılda 4 darbe, 9 teşebbüs gördük'03 Şubat 2017 Cuma 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti