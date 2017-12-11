Yavru Köpekler Koruma Altına Alındı

Bingöl Belediyesi, Solhan ilçesinde anneleri olmayan 5 yavru köpeği bakımevinde koruma altına aldı.

Bingöl Belediyesi, Solhan ilçesinde anneleri olmayan 5 yavru köpeği bakımevinde koruma altına aldı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Solhan'da esnafın kulübe yaparak dış tehditlerden korumaya çalıştığı 5 yavru köpeğin Geçici Hayvan Bakımevinde koruma altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezinde sahipsiz 5 yavru köpeğin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Geçici Hayvan Bakımevi personeli, kısa sürede yavruların bulunduğu ilçe garajına ulaştı. Esnafın kendi imkanlarıyla yaptığı demir profilli kulübede kalan yavrular, bakımevine getirilerek gerekli kontrollerden geçirildi. Koruma altına alınan yavrular, emzirilmek üzere anne bir köpeğin yanına bırakıldı" denildi.

İlçe esnafının gösterdiği duyarlılığın örnek bir davranış olduğu belirtilen açıklamada, "Yavru köpekleri donmak üzereyken bulan esnaf, kendi imkanlarıyla barınak yapıyor. Elbirliğiyle yavruları sahiplenerek, hayata tutunmalarını sağlıyor. Yavru köpekleri dış tehditlerden koruyan, esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesini ümit ediyoruz,"ifadelerine yer verildi.