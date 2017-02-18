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Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı

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Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı
Eskişehir'de bilinmeyen nedenden dolayı kuyuya düşen yavru köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de bilinmeyen nedenden dolayı kuyuya düşen yavru köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışmalar süresinde ekiplerin yanından ayrılmayan anne köpeğe yavrusu güvenle teslim edildi.

Vatandaşlardan gelen çağrıda, anne köpeğin kullanılmayan bir kuyunun başında sürekli havladığı yönünde ihbar geldi. Daha sonra çevredekiler, kuyu içerisinde yavru bir köpeğin olduğunu bildirdi. Ardından AKUT Eskişehir ekibi, 7 personel ve gerekli lojistik malzemeler ile olay yerine giderek gerekli çalışmalara başladı. Yapılan çalışma ve incelemeler sonucu yavru bir köpeğin kuyuya düşmüş olduğu neticesine varıldı. İlk incelemelerin ardından kuyunun kamusal bir alanda kullanılan bir tesisin, kullanımdan çıkarılmış atık su deposu olduğu tespit edildi. Deponun havalandırma deliği haricinde giriş yapacak bir yerinin olmaması ve girişinin bir insanin sığamayacağı kadar dar olmasından dolayı yetkililerden gerekli izinler alınıp, havalandırma deliği kırıcılar yardımı ile 1 saatlik süren çalışma sonucu genişletilip kurtarıcı personelin gireceği boyuta getirildi.

Hummalı çalışmaların ardından ip teknikleri ile 3 metrelik kuyuya AKUT personel indirilip yavru köpek düşmüş olduğu su kuyusundan çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yavru köpek, yapılan sağlık kontrolleri sonrası operasyon başından ekiplerin yanında bulunan anne köpeğin yanına güven ile bırakıldı.

Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı

Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı

Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı

Yavrusunun Kurtarılma Mücadelesinde Ekiplerin Başından Bir Saniye Ayrılmadı

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