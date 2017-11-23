Yavuz: Aksaray’dan Üç Puanla Dönmek İstiyoruz

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK'da Teknik Direktör Aydın Yavuz, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Aksarayspor maçı hazırlıklarını...

Bölgesel Amatör Lig 5.Grup'ta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK'da Teknik Direktör Aydın Yavuz, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Aksarayspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ve sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Yozgatspor 1959 FK Teknik Direktörü Aydın Yavuz, yaptığı açıklamada "İşi abarttığımız zaman kötü sonuçlar doğurabiliyor. Biz işi fazla abartmandan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu iyi. Aksaray maçından da istediğimizi alıp Yozgat'a dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Aksarayspor'un analizini yaptık"

Futbolcular ile birlikte her antrenmanda Aksarayspor'un analizini yaptıklarını vurgulayan Yavuz, "Üç puan sisteminde inişli, çıkışlı grafikler olacak. Önemli olan maratonun sonunu iyi bitirmek. Gönül istiyor ki, ilk yarı kalan dört maçımızı da kayıpsız atlatalım. Zaman zaman geri düşüşlerde olabilir. İlk yarı bitiminde bir, iki puan önde de olabiliriz. Bir, iki puan geriye de düşebiliriz. Bunlar futbolun doğasında var. Önemli olan vazgeçmemek, vazgeçtiğimiz takdirde biz mağlup olmuş durumdayız. Bir takım mağlup olduğu zaman sadece yenilgi alır. Ligde yenilgi alır. Teslim olduğu zaman Allah göstermesin tamamen biter. Biz bunu görmek istemiyoruz, düşünmekte istemiyoruz. Futbolcularımızla her gün bire bir Aksaray takımının analizini yapıyoruz. Oyuncularımıza bilgimizi, becerimizi, gördüğümüzü anlatıyoruz. Yozgatspor'da iyi bir takım görüntüsü var. Bunun devam ettirirsek daha da mutlu oluruz. Bu lig maratonun da bazı şeylere alışık olmamız lazım. Bu Yozgatspor teslimiyetçi bir ruhla gidecek, orada savunma futbolu oynayacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Orada aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Gerektiğinde savunmayı da yapacağız, hücumu da yapacağız. Bu istek, arzu Yozgatspor takımında var" şeklinde konuştu.

"Şehirle bütünleşmemiz lazım"

Şehir ile bütünleşmek istediklerini aktaran Teknik Direktör Aydın Yavuz, "Taraftarımızla bütünleşirsek, taraftar sayımızı arttırabilirsek, şehirle bütünleşebilirsek daha iyi işler yapacağız. Şehrin, Valisi, Belediye Başkanı, Kulüp Yöneticilerimiz, taraftarımız ve basın hep yanımızda. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.