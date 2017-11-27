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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Girişte Bir Araçta Yangın Çıktı. Köprü Trafiğe Kapatıldı.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Girişte Bir Araçta Yangın Çıktı. Köprü Trafiğe Kapatıldı.
IHAAW131605-ASA/27-11-2017 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı.

IHAAW131605-ASA/27-11-2017 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne girişte bir araçta yangın çıktı. Köprü trafiğe kapatıldı. 27.11.2017 13:16:05 TSI NNNN

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