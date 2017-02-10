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Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi

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Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi
Yavuzeli'nde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Yılı Toplantısı yapıldı.

Yavuzeli'nde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Mali Yılı Toplantısı yapıldı.

Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği (TESKOM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep TESKOM Bölge Birliği Başkanı M. Sadık Anlar, TESKOM Bölge Birliği 2. Başkanı Hasan Güzel, Gaziantep Merkez ve İlçe Esnaf Kooperatifi Başkanları katılımı ile toplandı.

Yavuzeli Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantı Saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 yılı bilanço ve gelir gider tabloları onaylanarak 2017 tahmini bütçesi belirlendi. 2017 tahmini bütçenin 220 bin TL olduğu karara bağlanarak, Bölge Birliği temsilcilikleri için üye seçimi yapıldı.

Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hasan Çelik Mali bütçe toplantısı sunumu nedeniyle yaptığı konuşmasında, Yavuzeli Esnaf Kooperatifi Başkanlığını görevini 2013 yılından beri sürdüren Başkan Hasan Çelik, teşekkür konuşmasında, "2013'te Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanlığını aldığımızda odamız zor günler geçiriyordu. Bugüne çok zor şartlardan geçerek geldik. İlçemiz ve esnafımız adına yaptığımız çalışmalar neticesinde, 4 yılda ilçe merkezimizin geneline hitap ederek, 2016 tarihinde iş yerimizi de değiştirdik. Daha ferah bir ortamda esnafımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yavuzeli Esnafı için yaptığımız çalışmaların sonucunu aldık, bana destek vererek tekrar bu göreve layık gören siz üyelerimize ve bizi yalnız bırakmayan Gaziantep Esnaf Kredi Kooperatifi Genel Kurulu üyeleri ile Gaziantep ve ilçelerimizdeki Esnaf Kredi Kooperatif Başkanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Esnaf Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Akalın Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik'e Teşekkür plaketi verdi. Kongrenin tamamlanmasının ardından kongreye katılanlar, Başkan Çelik, İkinci Başkan Seydi Kaya, yönetim kurulu üyeleri ile esnaf odası personelleri Ali Çelik, Erol Başkahraman ve Savaş Kaya'yı tebrik etti. Toplantı Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2016 yılı Mali bütçesi ile 2017 yılı tahmini bütçesinin onaylanması ile sona erdi.

Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi

Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi

Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi

Yavuzeli Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik Güven Tazeledi

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