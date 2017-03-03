Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.

Yavuzeli'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışa en çok sevinin ise çiftçiler oldu. Son dönemlerde çiftçilerin su sıkıntısı yaşadığı belirten Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi, çiftçimizi sıkıntıya sokmuştu. Kurumaya yüz tutmuş ekinlerin bu yağmurlarla yeniden yeşereceğini düşünüyoruz. Bu yıl kış aylarında fazla yağış görmedik. Yağan kar da kısa sürede eriyince toprak kurudu. Ancak Mart ayında bugün yağan yağış azda olsa ekinlerimize faydalı olacaktır. Çünkü çiftçinin en çok önemsediği yağışların zamanlı yağmasıdır. Bu yağmur da tam zamanında yağdı. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bu yağışlarla birlikte bu dönem ürünleri gübreleme dönemidir. İlimizde çiftçilerin yüzü yağışla güldü. Mart yağışı Nisanı Nisan Yağışı ise İnsanı Mutlu eder" dedi.

Çiftçilerimizin duaları kabul oldu. Yavuzeli ilçemizde etkili olan yağış, kuraklık endişesi yaşayan üreticileri sevindirdi. Yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen çiftçiler, Allah'a şükürler olsun. Aylardır yağış yoktu, ekinlerimiz kurumaya başlamıştı" dedi.