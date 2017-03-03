  • BIST 89.722
  • Altın 146,827
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

» »
Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.

Yavuzeli'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağışa en çok sevinin ise çiftçiler oldu. Son dönemlerde çiftçilerin su sıkıntısı yaşadığı belirten Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi, çiftçimizi sıkıntıya sokmuştu. Kurumaya yüz tutmuş ekinlerin bu yağmurlarla yeniden yeşereceğini düşünüyoruz. Bu yıl kış aylarında fazla yağış görmedik. Yağan kar da kısa sürede eriyince toprak kurudu. Ancak Mart ayında bugün yağan yağış azda olsa ekinlerimize faydalı olacaktır. Çünkü çiftçinin en çok önemsediği yağışların zamanlı yağmasıdır. Bu yağmur da tam zamanında yağdı. Bu da bizleri çok mutlu etti. Bu yağışlarla birlikte bu dönem ürünleri gübreleme dönemidir. İlimizde çiftçilerin yüzü yağışla güldü. Mart yağışı Nisanı Nisan Yağışı ise İnsanı Mutlu eder" dedi.

Çiftçilerimizin duaları kabul oldu. Yavuzeli ilçemizde etkili olan yağış, kuraklık endişesi yaşayan üreticileri sevindirdi. Yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen çiftçiler, Allah'a şükürler olsun. Aylardır yağış yoktu, ekinlerimiz kurumaya başlamıştı" dedi.

Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

Yavuzeli İlçesinde Yağmur Etkili Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dilek Fenerinin Zararları Öğrencilere Anlatıldı03 Mart 2017 Cuma 18:53
  • Nazilli Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı Yapıldı03 Mart 2017 Cuma 18:33
  • Süt Kazanına Düşen 1 Yaşındaki Yeliz Ankara’ya Sevk Edildi03 Mart 2017 Cuma 18:18
  • Bolu’da, "Çevre Dostu Projesi" Başladı03 Mart 2017 Cuma 18:18
  • Gençlere İnsan Hakları Sertifikası03 Mart 2017 Cuma 18:03
  • Gümüşhane’de 366.kısa Dönem Erler Yemin Etti03 Mart 2017 Cuma 17:58
  • Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 17:58
  • Siyasi Parti Temsilcileri Bir Araya Geldi03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Ağrı’da Ki Spor Yöneticileri Tff Riva Tesislerini Gezecek03 Mart 2017 Cuma 17:53
  • Manisa’da Kısa Dönem Jandarma Erler Yemin Etti03 Mart 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti