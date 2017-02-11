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Yavuzeli’nde Asayiş Uygulaması

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Yavuzeli’nde Asayiş Uygulaması
Türkiye genelinde polisin katıldığı asayiş uygulaması Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerle gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde polisin katıldığı asayiş uygulaması Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerle gerçekleştirildi.

Yavuzeli İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Müslüm Arslan'ında katıldığı Asayiş uygulamasında, ilçe genelinde çok sayıda polisin görev aldığı görüldü. İki grup şeklinde gerçekleştirilen uygulamada 1. grup Gaziantep-Adıyaman Çevreyolu üzerinde yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde arama ve kimlik kontrolü denetimleri gerçekleştirdi.

2. Grup ise ilçe merkezinde bulunan kıraathaneler başta olmak üzere umuma açık işyerlerini denetleyerek kimlik kontrolü yaptı. 2 ayrı güzergahta yapılan uygulamada genel arama (GBT) kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.

Yavuzeli ilçe genelinde 19:30 ile 01:00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde Trafik Polislerini, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda sık sık uyardı.

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