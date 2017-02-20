Yavuzselim Mahallesi'nde dönüşüm sürüyor

Canik Belediyesi tarafından uygulanan "Güzel Evim, Mutlu Geleceğim" projesiyle binalara estetiklik kazandırılan Yavuzselim Mahallesi, şimdi de Eğitim, Kültür ve Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor. Başkan Genç, "Her yenilik değişim ve dönüşümü getiriyor" dedi.

Samsun'un Canik İlçesi'nde bağlı mahalleleri hanım konakları, sıbyan mektepleri, kurs merkezleri gibi bir çok yatırımla süsleyen Canik Belediyesi, Yavuzselim Mahallesi'nde Güzel Evim, Mutlu Geleceğim projesinin ardından şimdi de Kültür, Eğitim ve Spor Tesisi inşaatını hızla sürdürüyor.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, içerisinde çok amaçlı düğün salonu, hanım konağı, sıbyan mektebi, müzik okulu ve kurs merkezinin bulunacağı tesisin inşaat çalışmalarını yakından takip ediyor. İnsanların yaşam standartlarını yükseltici çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Genç, "Dönüşümü sadece fiziki olarak gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda toplumun da dönüşümü için çalışıyoruz. Bütün çabamız şehir ve insan arasındaki bu organik bağı korumaktır. Şehrin estetikliği, o şehirde yaşayan insanların psikolojisini, davranışlarını ve sosyo-kültürel gelişimini etkiler. Bu nedenle Yavuzselim Mahallemizde yaptığımız tesisimiz de büyük önem taşıyor" dedi.

'HER YENİLİK DÖNÜŞÜM DEMEK'

Yavuzselim'in ilçenin önemli mahallelerinden birisi olduğuna da vurgu yapan Başkan Genç, "Yavuzselim Mahallemizde dönüşüme bağlı olarak doğalgaz, elektrik, kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları tamamlandı. Şimdi ise üst yapısını yapıyoruz. Güzel Evim Mutlu Geleceğim projesi kapsamında sıvasız, boyasız evleri yeniliyoruz. Bunların ötesinde fiziksel dönüşümün yanında sosyal dönüşüm de sağlıyoruz. Her yenilik değişim ve dönüşümü getiriyor" diye konuştu.