Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Düzce şehir merkezinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Düzce şehir merkezinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre bilgiye göre Aydın D.'nin kullandığı otomobil İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Nesrin G.'ye çarptı. Yaya geçidinde aracın çarptığı kadın çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler bir anda kadının etrafını sararken, olay yerine 112 acil ambulansı çağırıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları Nesrin G.'yi hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.