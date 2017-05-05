Yaya Geçidini Veya Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Can Pazarına Davetiye Çıkardı

Ankara'da alt geçitten çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

Ankara'da alt geçitten çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden 06 DC 0739 plakalı otomobil, sürücüsü Satılmış E.'nin Gazi Üniversitesi alt geçidinin çıkışında yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan vatandaşları fark edememesi üzerine yayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yayalardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yayaların ellerinde taşıdıkları valizler de bulvar üzerine saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 acil servis ekipleri, durumu ağır olan Neyda Göktaş'ı (50) sedyeyle ambulansa taşıdı. Göktaş, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 2 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Göktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Yayaların, kaza yerinin 100 metre ilerisindeki yaya geçidini veya 200 metre gerisindeki yaya üst geçidini kullanmayıp, bulvardan koşarak karşıya geçmeye çalışması da dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.