  • BIST 93.038
  • Altın 140,273
  • Dolar 3,5541
  • Euro 3,8950
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Yaya Geçidini Veya Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Can Pazarına Davetiye Çıkardı

» »
Yaya Geçidini Veya Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Can Pazarına Davetiye Çıkardı
Ankara'da alt geçitten çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi...

Ankara'da alt geçitten çıkan otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinden Akköprü istikametinde seyreden 06 DC 0739 plakalı otomobil, sürücüsü Satılmış E.'nin Gazi Üniversitesi alt geçidinin çıkışında yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan vatandaşları fark edememesi üzerine yayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yayalardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yayaların ellerinde taşıdıkları valizler de bulvar üzerine saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 acil servis ekipleri, durumu ağır olan Neyda Göktaş'ı (50) sedyeyle ambulansa taşıdı. Göktaş, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 2 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara'nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Göktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Yayaların, kaza yerinin 100 metre ilerisindeki yaya geçidini veya 200 metre gerisindeki yaya üst geçidini kullanmayıp, bulvardan koşarak karşıya geçmeye çalışması da dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanına Suikast Girişimi Davasında Ara Karar Yarın Açıklanacak04 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • Duvar Dibine Bırakılan Şüpheli Televizyon Polisi Alarma Geçirdi04 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • 1 Mayıs’ı Provoke İddiasıyla Gözaltına Alınan 7 Kişi Tutuklandı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • Okmeydanı’nda Trafik Kazası: 2 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • Muş’ta Terör Operasyonu: 6 Gözaltı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:23
  • Kazadan Yaralı Kurtuldu, Yardım Beklerken Otomobilin Altında Kaldı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:23
  • Nişanlısından Ayrıldı, İntihara Kalkıştı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü04 Mayıs 2017 Perşembe 22:48
  • 14 Yaşındaki Çocuk Tartıştığı Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldürdü04 Mayıs 2017 Perşembe 21:13
  • Tunceli’de Yakalanan Teröristlerden 5’i Tutuklandı04 Mayıs 2017 Perşembe 21:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti