Yayla Mahallesinin Yolları Yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi yollarını kilit parke ile yeniliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi yollarını kilit parke ile yeniliyor. Yenilenen yolların Yayla Mahallesine daha modern bir görünüm kazandırdığını belirten Muhtar Mehmet Erdik, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesinde kilit parke taşı döşeme işine devam ediyor. Kilit parke ile yenilenen yollar, daha modern bir görünüme kavuşuyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları inceleyen Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar, Yayla Mahallesinde 8 bin metrekarelik yol ağının Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yenileneceğini dile getirdi. Mahalle halkının ihtiyaç duyduğu sokak yenileme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Yayla Mahalle Muhtarı Mehmet Erdik de, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.