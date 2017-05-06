Yayla Yolunda Hayatını Kaybeden 4 Kişi Son Yolculuklarına Uğurlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde dün uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Sularbaşı mahallesinde dün sabah saatlerinde yayla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi için ilçedeki Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali ve Havva İpekçioğlu ile Tahsin Bilaloğlu'nun cenazeleri Çiftepınar Mahallesine, Şükür Atmaca'nın cenazesi de Sularbaşı mahallesinde aile mezarlığında toprağa verildi.

Araklı ilçesi Karadere yolu Sularbaşı Mahallesinde meydana gelen kazada, yaylaya doğru sabah saatlerinde yola çıkan Naci İpekçioğlu'nun yönetimindeki 61 DL 974 plakalı kamyonetin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Yaklaşık 700 metre yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada, Ömer Atmaca (60), Tahsin Bilaloğlu (71), Ali (62) ve Havva (53) İpekçioğlu hayatını kaybederken, yaralılar Naci, Emine ve Abbas İpekçioğlu kaldırıldıkları hastane de tedavi altına alındılar.