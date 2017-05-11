  • BIST 95.114
  • Altın 141,223
  • Dolar 3,5862
  • Euro 3,8984
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

» »
Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayla yürüyüşü yapıldı. Ayıklıören yaylasına kadar yürüyen 200 kişi, yayla havasında zumba ve yoga yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayla yürüyüşü yapıldı. Ayıklıören yaylasına kadar yürüyen 200 kişi, yayla havasında zumba ve yoga yaptı.

Belediye önünde toplanan 200 kişi 4 otobüsle Karadere mahallesine giderken, burada yürüyüş öncesi Dr. Beytullah Canbazoğlu tarafından keneler ve Kırım Kango Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Mahalleden hareket eden kalabalık 5 kilometre yürüdükten sonra Ayıklıören yaylasına ulaştı. Yaylada gençler gitar çalıp şarkı söylerken, zumba gurubunun gösterisinin ardından da yoga yapıldı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, katılımcılara teşekkür etti. Yürüyüşe Başkan Uysal'ın yanı sıra Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Murat Yeşilbaş ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, Kamu Hastaneler Birliği İdari Başkanı Dr. Sedat Kavas, Balıkesir Halk Sağlığı Başkanı Dr.Refik Budak, Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Hikmet Şahin, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr.İbrahim Can, Burhaniye Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Hamit Çetin de katıldı.

Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Söke’de Toprağa Verildi11 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Rektör Gür Hakkında Fetö’den Soruşturma Açıldığı İddialarını Yalanladı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Şehit Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı11 Mayıs 2017 Perşembe 18:18
  • Rize’de “Doğu Karadeniz Turizminin Geliştirilmesi Ve Çeşitlendirilmesi” Paneli11 Mayıs 2017 Perşembe 18:04
  • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Anlamlı Ziyaret11 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • Aç Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • Bakan Yılmaz, Kktc Milli Eğitim Bakanı Berova İle Bir Araya Geldi11 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • Melih Gökçek Malatya’ya Hayran Kaldı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • 71 Yaşında Kosgeb’ten 200 Bin Tl Destek Aldı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:50
  • Polis Olmak İsteyen Gençlere Ücretsiz Destek11 Mayıs 2017 Perşembe 17:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti