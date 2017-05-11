Yayla Yürüyüşünde Önce Zumba, Sonra Yoga Yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayla yürüyüşü yapıldı. Ayıklıören yaylasına kadar yürüyen 200 kişi, yayla havasında zumba ve yoga yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayla yürüyüşü yapıldı. Ayıklıören yaylasına kadar yürüyen 200 kişi, yayla havasında zumba ve yoga yaptı.

Belediye önünde toplanan 200 kişi 4 otobüsle Karadere mahallesine giderken, burada yürüyüş öncesi Dr. Beytullah Canbazoğlu tarafından keneler ve Kırım Kango Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Mahalleden hareket eden kalabalık 5 kilometre yürüdükten sonra Ayıklıören yaylasına ulaştı. Yaylada gençler gitar çalıp şarkı söylerken, zumba gurubunun gösterisinin ardından da yoga yapıldı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Necdet Uysal, katılımcılara teşekkür etti. Yürüyüşe Başkan Uysal'ın yanı sıra Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Murat Yeşilbaş ile Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, Kamu Hastaneler Birliği İdari Başkanı Dr. Sedat Kavas, Balıkesir Halk Sağlığı Başkanı Dr.Refik Budak, Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Hikmet Şahin, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr.İbrahim Can, Burhaniye Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Hamit Çetin de katıldı.