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Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi

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Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi
Suriye'de ki iç savaştan kaçarak, Hatayın Yayladağı ilçesinde ikamet eden Muhammed Abdullah, arıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Suriye'de ki iç savaştan kaçarak, Hatayın Yayladağı ilçesinde ikamet eden Muhammed Abdullah, arıcılık yaparak geçimini sağlıyor.

Suriyeli Muhammed, ilk olarak iki yıl önce kendi imkanlarıyla 5 kovan arı satın aldığını, bunları oğul atma (yavrulama) dönemi çoğaltarak 25 kovana çıkardığını belirtti. Abdullah. "Ben zaten ülkemde de arıcılık yapıyordum. Bayırbucak ile Yayladağı bölgesinde iklim ve bitki örtüsü aynı. Baktım ki burada arıcıık yok denecek kadar az, ben de hem örnek teşkil etmesi hem de geçimimi sağlamak için bu mesleği burada da yapmaya karar verdim" dedi.

Bu sezon 300 kilo bal elde ettiğini belirten Muhammed Abdullah, arıcılığı çok sevdiğini vurgulayarak, "Çok zevkli ve kazançlı bir meslektir, arıcılık bir tutkudur, bir aşktır benim için" dedi.

İş arayan gençlere kendi mesleğini tavsiye eden Muhammed, "İşte bal gibi meslek. Burada yaşayan vatandaşlar neden bu işi yapmıyor anlamıyorum. Evet bakımı zor bir iş, fakat işi bildikten sonra hiç bir zorluğu yoktur, kazancı güzeldir" dedi.

Yayladağı'nda bir ilki gerçekleştirdiğini kaydeden Muhammed, kiraladığı tarlaya Karaçörek otu ekerek, bu sayede hem arılara yem hazırladığını hem de çok şifalı ve kaliteli bal üretmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi

Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi

Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi

Yayladağı’nda Arıcılık Yapan Suriyeli Muhammed’den Gençlere "Bal Gibi İş" Tavsiyesi

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