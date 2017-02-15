Yayladağı’nda Yoksula Kurban Eti

Türk Diyanet Vakfı Yayladağı Şubesi ve Yayladağı Müftülüğünce kesilen 60 adet küçükbaş kurban, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara dağıtıldı.

Türk Diyanet Vakfı Yayladağı Şubesi ve Yayladağı Müftülüğünce kesilen 60 adet küçükbaş kurban, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlara dağıtıldı.

Yayladağı Müftüsü Alaattin Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Türk Diyanet Vakfı Yayladağı Şubesi ile beraber 60 adet küçükbaş kurbanı kesip, her bir kurbanı 4'e bölerek 240 hisseye ayırdıklarını, bunlardan, 200 hisseyi Yayladağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını, kalan 40 hisseyi ise Yayladağı Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören örencilere yemek yapılması için okul idaresine teslim ettiklerini söyledi.

Türkoğlu, 2017 yılı içerisinde, şimdiye dek 341 adet kurban kesip dağıtımını yaptıklarını kaydetti.