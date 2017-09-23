Yaylalardaki Kaçak Yapılar Yıkılıyor

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri denetlemelerde tespit ettikleri kaçak yapıları gerekli işlemleri yaptıktan...

Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri denetlemelerde tespit ettikleri kaçak yapıları gerekli işlemleri yaptıktan sonra yıkıyor.

Ekipler, ilçe genelinde sahillerde ve turizmin lokomotifi haline gelen yaylalardaki kaçak ve gayri nizami tüm yapıları yıkıyor. Bu çalışmalar kapsamında Hıdırnebi Yaylası'nda bulunan barakalar, kaçak yapılmış betonarme evler ve sınır belirlemek için örülen çitler Akçaabat Belediyesi Zabıta ekiplerince yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, " Doğa harikası yaylalarımızın yeşilinden, havasından, suyundan tüm vatandaşlarımızın istifade etme hakkı vardır. Yaylalarımız özellikle son yıllarda Körfez ülkelerden gelen turistler için gözde mekanlardır. Yeşilin her tonunun mevcut olduğu, havasıyla suyuyla kişiye yaşam enerjisi veren yaylalarımızda kaçak beton yapılar yapmayalım. Yaylalarımızı koruyalım."dedi.