Yayman: “Tarihi Öğrenmek İçin İnsanlar Game Of Thrones İzleyeceğine Osmaniye’ye Gelsinler”

Osmaniye'de yer alan tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kadim zamanlarının...

Osmaniye'de yer alan tarihi mekanlarda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kadim zamanlarının insanlarının burada nasıl yaşadıklarını, bireyi olarak insanların günlerini nasıl geçirdiklerini insanlar görmek istiyorlarsa "Game of Thrones" izlemek yerine Osmaniye'ye gelsinler" dedi.

Bakan Yardımcısı Yayman, kentte bulunan Toprakkale Kalesi, yapım çalışmalarının devam ettiği Osmaniye Müzesi, Kastabala - Hierapolis Ören Yeri ve Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Toprakkale Kalesinde başlayan programda Yayman, Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürü Garip Yıl'dan kale hakkında bilgiler aldı. Kale içerisini gezen Yayman, daha sonra yapımı devam eden Osmaniye Müzesine geçerek müzenin son durumu hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından Yayman, Kastabala - Hierapolis Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Karatepe - Aslantaş Açık Hava Müzesine geçildi. Müze hakkında detaylı bilgiler alan Yayman, buraya ev sahipliği yapmış Hititlere ait eserler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonunda genel bir değerlendirme yapan Yayman, gerçekleştirilen bu ziyaretlerde tarihi bir ana şahitlik ettiğini söyledi.

Kendisinin Hataylı olduğunu ve kendisini Çukurova'nın çocuğu olarak gördüğünü ifade eden Yayman, "Burası çok önemli bir Hitit Medeniyeti'nin devamı ve inşallah buralarda bizim çalışmalarımız olacak. Buraların ayağa kalkması, en önemlisi buraların tanıtılması bağlamında Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. İlk işimiz inşallah buraya Bakanımızı getirmek olacak. Yine Toprakkale ile ilgili Sayın Valimizle konuştuk, inşallah gelecek yıl oranın restorasyonunun yatırım planına alınması ve hemen Toprakkale'nin restorasyonunun, renevasyonunun başlaması konusunda çalışmalarımız var" dedi.

Eserlerin tanıtılması konusunda çalışacaklarını belirten Yayman, "Osmaniye'ye, Osmaniye'nin tarihine ve kültürüne, Osmaniye'nin medeniyetine eğer bu kadar 5 bin yıllık eserlerin yanında bizim küçücük bir katkımız olursa kendimizi mutlu hissederiz. Gerçekten burada çok tarihi bir hikaye var. Kadim zamanlarının insanlarının burada nasıl yaşadıklarını ve bireyi olarak insanların günlerini nasıl geçirdiklerini insanlar görmek istiyorlarsa tarih dizilerini, "Game of Thrones" izlemek yerine Osmaniye'ye gelsinler ve Osmaniye'deki tarihi yerleri görsünler" şeklinde konuştu.

Osmaniye Valisi Kerem Al, gerçekleştirilen geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yayman'a Osmaniye ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Şüphe etmiyoruz ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Osmaniye'ye olan katkısı daha fazla olacaktır bu geziden sonra" dedi.