Yaz Ayı Yaklaşırken Estetik Uygulamalara İlgi Artıyor

Yaz ayı yaklaşırken estetik uygulamalara ilgi artıyor. Uzmanlar, dolgu, botoks, cilt yenileme gibi kozmetik uygulamalar hemen sonuç verirken, bazı estetik...

Yaz ayı yaklaşırken estetik uygulamalara ilgi artıyor. Uzmanlar, dolgu, botoks, cilt yenileme gibi kozmetik uygulamalar hemen sonuç verirken, bazı estetik prosedürlerin birkaç aylık süreye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Medikal estetik ve estetik cerrahi uygulamalarının günden güne popülaritesinin arttığını belirten uzmanlar, yaz planlarının konuşulduğu bugünlerde estetik uygulamalara ilginin de arttığını vurguladı. Dolgu, botoks, cilt yenileme gibi kozmetik uygulamaların hemen sonuç verebildiğini belirten Prof. Dr. Mesut Özcan, "Bilinen en büyük yanılgı her estetik uygulamanın hemen sonuç verdiğidir. Her estetik cerrahi ameliyatın yara iyileşme süreci farklıdır. Vücut şekillendirme ameliyatları olan lazer lipoliz, lazer liposuction, yağ aldırma ve meme küçültme, meme büyütme, jinokomasti gibi estetik prosedürlerin 1 ile 3 aylık bir süreye ihtiyacı vardır" dedi.

Özellikle kadınların deniz mevsiminde kıyafetlerini rahatlıkla giyebilmek istediklerini belirten Özcan, "Vücut şekillendirme cerrahisi dediğimiz prosedürler en çok tercih edilen operasyonların başında geliyor. Yine estetik görünümü bozan bir problem olarak değerlendirdiğimiz selülit problemi için ise farklı tekniklerle çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Bacaklarda pürüzsüz ve selülitsiz bir görünüm için triactive denilen lazerli ritmik vakumlu masaj tedavisinin yanında yağ yakıcı ve selülit parçalayıcı vücut mezoterapilerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.