Yaz Ayına Cildinizi Sıklaştırarak Girin

Thermage, radyofrekans ile ameliyatsız cildi sıkılaştıran, düzleştiren, yüz ve vücut hatlarını yenileyen ve sağlıklı bir kolajen dokusu oluşturan...

Thermage, radyofrekans ile ameliyatsız cildi sıkılaştıran, düzleştiren, yüz ve vücut hatlarını yenileyen ve sağlıklı bir kolajen dokusu oluşturan uygulama olduğunu belirten Op.Dr. Esra Çelik, bu uygulama ile yaz ayına cildi sıkılaştırarak girmenin mümkün olduğunu söyledi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, "FDA onayı vardır. Thermage cihazı Therma-Tip adı verilen karmaşık yapıda bir uygulama başlığı kullanır. BU başlık, radyo dalgalarının kontrollü bir biçimde ve belli miktarda iletilmesini sağlar. Başlığın cilde her temasında Therma-Tip cildin derin tabakalarındaki kollajen dokusunun geniş bir bölümünü ve onun altındaki tabakayı homojen bir şekilde ısıtır, bu esnada cildin dış yüzeyini soğutarak korur. Bu derin ve homojen ısı uygulaması cildinizin derin tabakalarının anında, hemen sıkılaşmasını sağlar. Zaman içinde yeniden yapılanan kollajen cildi daha da sıkılaştırmak üzere üretilmiş olur. Böylece, daha genç, sağlıklı ve elastik bir cilde kavuşulur" dedi.

Dünyadaki Thermage uygulanan yaklaşık 70 bin hastanın ancak yüzde 1'inden azında minimal yan etki bildirildiğini ifade eden Op.Dr. Çelik, "Bunlar, tedavi edilen bölgede şişme ve kızarıklıktır. Bunların hepsi birkaç gün veya hafta içinde tamamen kaybolmuştur. Çok nadiren (% 0.2'den az) iyileşme daha uzun sürebilir. Thermage cihazının başlığının her dokunuşunda radyo dalgalarının transferiyle birlikte cildinizin alt ve üst tabakalarında kısa süreli bir ısınma hissedersiniz. Thermage başlığı ısınma işlemi öncesinde, esnasında ve sonrasında soğutulur. Böylece uygulama hasta için daha konforlu ve rahat olur. Yakın zamanda yayınlanan çalışmalar, ölçülebilir oranda sıkılaşmanın tek 1 seans sonrası, 2-6 ay arasında meydana geldiğini tespit etmiştir" açıklamalarında bulundu.