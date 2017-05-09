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Yaz Ayında Göz Enfeksiyon Sorununa Dikkat

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Yaz Ayında Göz Enfeksiyon Sorununa Dikkat
Göz enfeksiyonlarının sıklıkla karşılaşılan göz hastalıkları olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz iltihaplanmasına...

Göz enfeksiyonlarının sıklıkla karşılaşılan göz hastalıkları olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz iltihaplanmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Havalar ısındı, havuz deniz mevsimi yavaş yavaş başladı. Bu dönemlerde göz enfeksiyonlarına sıkça rastlamaktayız. Aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikroplar hastalığın salgın haline gelmesine sebep olmaktadır. Gözde enfeksiyona neden olan bakteri ve virüsler gözde kızarıklık ve batma sorunlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon etkenleri özellikle çok bulaşıcıdır" dedi.

Özellikle otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığına dikkat çeken Op.Dr. Atabay, "Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri gerektiği, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Bu hastalığın bulgularının gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlendiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, "Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmak gereklidir. Ve rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır" diye konuştu.

"Havuz içinde gözünüzü açmayın"

Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınması gerektiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, "Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuzda su içinde gözler açılmamalı. Lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır" açıklamalarında bulundu.

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