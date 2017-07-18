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Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada

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Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada
Adana Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Yaz Okulları'nda 19 branşta ücretsiz kurs veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Yaz Okulları'nda 19 branşta ücretsiz kurs veriyor. Resimden ebruya, diksiyondan web tasarımına, bilgisayarlı muhasebeden kemana kadar geniş yelpazede 10 merkezde sunulan hizmetten yararlanan 3 bin 500 Adanalı, sanatın birleştirici gücüyle sosyalleşip, yeteneklerini keşfediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Eğitim Merkezleri ve Okuma Salonları'nda açılan kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları büyük ilgi görüyor. Yaz Okulları'nda hızlı ve etkili okuma, İngilizce, okuma-yazma, bağlama, gitar, keman, tenis, güreş, diksiyon, futbol, satranç, bilgisayar kullanımı, bilgisayarlı muhasebe, hızlı klavye kullanımı, minyatür sanatı, ebru sanatı, resim, ahşap boyama kurslarına katılan her yaştan vatandaşlar, eğitim ve eğlenceyi bir arada buluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 10 merkezde açtığı kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimde, çocuklara ve gençlere özgüven aşılanıyor.

Adana sosyal belediyecilikte örnek

Adanalıların yaz aylarını hem keyifli, hem de verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla açtığı Yaz Okulları'nda başta tatildeki çocuklar ve gençler olmak üzere, 7'den 70'e 3 bin 500 kişi yararlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştiren hizmetlerle sosyal belediyecilikte örnek olduğunu belirten Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy, "Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda açtığımız hobi, mesleki eğitim ve yaz kursları, kendilerini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen herkese açık. 10 merkezimizde açtığımız ücretsiz kurslarımız yalnızca yaz döneminde değil, yılın dört mevsimi devam ediyor" diye konuştu.

Hangi merkezde hangi kurs var?

Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi (Çukurova): Bilgisayar kullanımı, bilgisayarlı muhasebe, hızlı klavye kullanımı, bağlama, gitar, keman, İngilizce, diksiyon, futbol, tenis. Tel: (0322) 248 28 01

Cumhuriyet Okuma Salonu (Çukurova): Ahşap boyama, resim, satranç. Tel: 0322 248 44 45

Beyazevler Okuma Salonu (Seyhan): Minyatür ve ebru sanatı.Tel: 0322 226 11 80

Şehit Mehmet Akif Oruç Gençlik Merkezi (Seyhan-Kıyıboyu): Hızlı ve etkili okuma, İngilizce, okuma-yazma, bağlama, gitar, diksiyon, futbol. Tel: 0322 431 10 30

Yüreğir Gençlik Merkezi: Hızlı ve etkili okuma, bağlama, gitar, satranç, okuma-yazma, İngilizce, diksiyon, futbol. Tel: 0322 324 00 10

İbo Osman Gençlik Merkezi (Seyhan): Hızlı ve etkili okuma, bağlama, gitar, İngilizce, diksiyon, futbol. Tel: 0322 228 48 04

Sarıçam Gençlik Merkezi: Hızlı ve etkili okuma, bağlama, gitar, okuma-yazma, diksiyon, İngilizce, futbol. Tel: 0322 341 41 47

Ceyhan Gençlik Merkezi: Resim, satranç, İngilizce, futbol, güreş. Tel: 0322 613 33 01

Yumurtalık Gençlik Merkezi: Resim, satranç, İngilizce. Tel: 0322 671 31 21

Kozan Gençlik Merkezi: İngilizce. Tel: 0322 515 18 18

Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada

Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada

Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada

Yaz Kurslarında Eğitim Ve Eğlence Bir Arada

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