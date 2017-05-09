Yaza Girmeden Forma Girin

Yenimahalleliler, Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete sunduğu spor komplekslerinde yaza formda girecek.

Yenimahalleliler, Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete sunduğu spor komplekslerinde yaza formda girecek.

Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için Yenimahalle'yi adeta bir spor merkezi haline getiren belediye, Bülent Ecevit, Turgut Özakman Yüzme Havuzları ve Sosyal Tesisleriyle Aydın Onur ve Ragıp Tüzün Spor Salonu'nda uzman ekipleriyle vatandaşları yaza hazırlıyor.

Yaza formda mı girmek istiyorsunuz?

Sağlıklı bir hayata sürmek ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenleri Yenimahalle Belediyesi havuzlarına ve spor komplekslerine davet eden Yenimahalle Belediyesi Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Fitness Sorumlusu Murat Sakınmaz, sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yazın kilo vermenin daha kolay olduğuna vurgu yapan Sakınmaz, "Yazın vücut su kaybettiği için bol su tüketilmelidir. Aynı zamanda yazın vücudun termojenik etkisinden dolayı bu aylarında kilo vermek daha kolaydır. Bu yüzden yazın spor yapmak ve doğru beslenmek amaca ulaşılmak için daha faydalıdır" dedi.

Türk Kahvesi yağ yakımını kolaylaştırıyor

"Sabah kalkar kalkmaz metabolizmayı uyandırmak önemli" diyerek sözlerine devam eden Sakınmaz, "Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için sporun yanı sıra mevsim meyveleri ve sebzeleri tüketilmelidir. Protein ağırlıklı beslenilmeli ve karbonhidrattan uzak durulmalıdır. Bunun yanında üyelerimize de her zaman söylediğimiz gibi şeker, tuz ve un hayatımızdan çıkmalı. Aç karnına vücudun insülin dengesini dengelemek açısından yeşil elma tüketilmeli ve diğer meyvelerden uzak durulmalıdır. Ayrıca sabah uyanır uyanmaz metobalizmayı uyandırmak çok önemli. Bu yüzden sabah 2 bardak soğuk su tüketilmelidir. Türk kahvesi de yağ yakımını kolaylaştırdığı için spordan önce içilebilir. Spor yapacaksanız yemeğinizi spordan 1,5-2 saat öncesinde yemelisiniz" diye konuştu.