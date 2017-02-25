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Yazar Ali Erkan Kavaklı, Seydişehir’de Okurlarıyla Buluştu

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Yazar Ali Erkan Kavaklı, Seydişehir’de Okurlarıyla Buluştu
Eğitimci Gazeteci Yazar Ali Erkan Kavaklı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Kitap Kültürü ve Kur'an'ı Kerim" konulu konferans verdi.

Eğitimci Gazeteci Yazar Ali Erkan Kavaklı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Kitap Kültürü ve Kur'an'ı Kerim" konulu konferans verdi.

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Güray, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve davetliler katıldı. Yazar Kavaklı, Kur'an-ı Kerim okumanın amacının Allah'ı tanımak olduğunu, en büyük nimetin bu olduğunu söyledi.

Kur'an'ın okuma kitabı olduğunu kaydeden Kavaklı, "Kitap dininin mensuplarıyız. Kur'an okuma kitabıdır. Müslümanlar gönüller Sultanı Hz. Muhammed'e indirilen kitabı okuyarak dünya medeniyeti kurdular. İslam medeniyeti önce zihinlerde ve gönüllerde inşa edildi. Okumak zihni besler, zekâyı geliştirir. İslam'dan önce cahil, vahşi, bedevi olan Araplar, Kur'an'ı okuduktan sonra bilgili, medeni, adaletli, cesur insanlara dönüştüler. Kur'an kalp ve kafalarda ilim, ibadet, saadet iklimi meydana getirdi. Okumak düşünmek demektir. Düşünmek soylu bir eylemdir ve ibadettir. Allah insan beynini okuma, öğrenme ve düşünme programlı yaratmış. Bilgi beyin vitaminidir. Okuyalım ve zekâmızı geliştirelim diye kitap göndermiş, kâinatı da bir kitap yaratmış. Matematik, geometri, fizik, kimya, coğrafya, astronomi, biyoloji gibi bilimler, kâinat kitabının okunması, incelenmesi ve araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. İki kitabın da sahibi Allah'tır. Bir fizik formülü, Kur'an âyeti gibi Allah'ı anlatır. Müslümanlar bütün ilimleri merak etmeli, araştırmalı ve ilmin öncüsü olmalılar. Kitap okumak en önemli meziyetimiz olmalı. Hiç kimse okuma sanatını Müslümanlardan daha iyi yapamamalı" dedi.

Gençlere önem verilmesi gerektiğini kaydeden Yazar Ali Erkan Kavaklı, "Camilerimizde gençlerimize önem vermeliyiz. Gençlerimiz camilerde olmalı. Cemaatimizi gençleştirme gayretimiz olmalı. Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi sevdiğimiz zaman onlarda bizim herşeyimizi sever. Camilerimizde hiçbir şey gençlerimizden ve çocuklarımızdan kıymetli olmamalı" dedi.

Gazeteci Yazar Ali Erkan Kavaklı program sonunda okurlarına kitaplarını imzaladı.

Yazar Ali Erkan Kavaklı, Seydişehir’de Okurlarıyla Buluştu

Yazar Ali Erkan Kavaklı, Seydişehir’de Okurlarıyla Buluştu

Yazar Ali Erkan Kavaklı, Seydişehir’de Okurlarıyla Buluştu

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