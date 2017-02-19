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Yazar Armağan, Abdülhamid Han’ın Bilinmeyenlerini Anlattı

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Yazar Armağan, Abdülhamid Han’ın Bilinmeyenlerini Anlattı
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan'ın konuşmacı olarak katıldığı, vefatının 99....

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan'ın konuşmacı olarak katıldığı, vefatının 99. yıldönümünde Abdülhamid Han'ı anmak amacıyla bir konferans düzenledi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde iki seans olarak düzenlenen konferansın gündüz bölümünde öğrenciler için, akşam bölümünde ise protokol ve yetişkinler için etkinlik gerçekleştirildi. Konferansa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Yıldız, Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis Üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araştırmacı Yazar Mustafa Armağan, "Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı" konulu konferansında Abdülhamid'in büyük bir dahi olduğunu belirterek, kimilerinin dediği gibi Kızıl Sultan değil, aksine merhamet abidesi büyük bir devlet adamı, bir Ulu Hakan olduğunu ifade etti. Anadolu'da neredeyse tüm illerde bulunan, meydanları süsleyen ve modernliğin simgesi olarak kabul edilen saat kulelerini yaptırttığını, bu yapıların Onun eseri olduğunu hatta İzmir Kentinin logo olarak kullandığı İzmir'deki saat kulesinin bile kendisi tarafından yaptırıldığını belirtti. Akşehir'deki Nasreddin Hoca Türbesi'nin de Abdülhamid Han tarafından restore edilerek tamir edildiğini ifade eden Yazar Mustafa Armağan, türbede bulunan kitabede bunun açık ve seçik ifade edildiğini anlattı. Tarih kitaplarında Abdülhamid Han hakkındaki gerçeklerin çarpıtıldığını söyleyen Armağan, genç neslin onu yeterince tanıyamadığını belirtti. Bugün Abdülhamid Han'ın izlerinin sadece Türkiye sınırlarında değil Singapur'dan Belarus'a, Çin'den Meksika'ya kadar birçok ülke ve yerde bulunduğunu dikkat çeken Yazar Mustafa Armağan, örnekler sunarak programına devam etti.

Konferans sonunda Yazar Mustafa Armağan'a Abdülhamid Han hakkında bilinmeyen gerçekleri anlatarak kendilerini aydınlattığı için teşekkür eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yazar Mustafa Armağan'a bir plaket takdim etti. Yazar Mustafa Armağan konferans sonrası kitaplarını da imzaladı.

Yazar Armağan, Abdülhamid Han’ın Bilinmeyenlerini Anlattı

Yazar Armağan, Abdülhamid Han’ın Bilinmeyenlerini Anlattı

Yazar Armağan, Abdülhamid Han’ın Bilinmeyenlerini Anlattı

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