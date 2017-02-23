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Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu

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Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu
Balıkesirli Yazar Metin Savaş, kursiyerler ile imza gününde buluştu.

Balıkesirli Yazar Metin Savaş, kursiyerler ile imza gününde buluştu.

Kuvayı Milliye'nin Hazinesi, Erlik, Yeşil Çeşme gibi romanların Balıkesirli ünlü yazarı Metin Savaş, kitaplarını Balıkesir Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlere imzaladı. Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, BENGİ projesi kapsamında, " Karesi Halk Eğitim Merkezi, Balıkesir "in Değerlerini Halkla Buluşturuyor " etkinliği düzenledi. Bu proje kapsamın da merkezde eğitim gören kursiyerler için Balıkesirli ünlü roman yazarı Metin Savaş ile imza ve okuma seferberliği etkinliği düzenledi. Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde, Bengi Projesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza ve söyleşi gününde, Balıkesir ve çevresinde esinlenerek yazdığı "Kuvayı Milliye'nin Hazinesi, Erlik, Efendi Dayının Kozalakları ve Yeşil Çeşme" adlı romanlarını öğrenci kursiyerler için imzaladı. Yazar Savaş, " Beni buraya imza günün için davet eden müdürümüz Mustafa Beye teşekkür ederim. BENGİ projesi kapsamın da burada olmaktan çok memnunum. Sizin kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi ve alaka ve burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Romanlarımı sizin için imzalamaktan ve sizinle "Kitap Okuma" etkinliğine katılacağım için onur duyacağım" dedi.

Yazar Metin Savaş, merkezde görev yapan öğretmenler ve kursiyerlere kitaplarını imzaladıktan sonra, sınıflara geçerek Müdür Canseven ve kursiyerlerle birlikte kitap okudular.

Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu

Yazar Metin Savaş, Okurları İle Buluştu

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