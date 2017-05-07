  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 14 °C

Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu

» »
Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu
Yazar Mine Sultan Ünver 6. Malaya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Yazar Mine Sultan Ünver 6. Malaya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

6. Malatya Kitap ve Kültür Fuarına katılan Yazar Mine Sultan Ünver, düzenlenen imza gününde okurları ile bir araya geldi. Okurlarından yoğun ilgi gören Ünver, kitaplarını imzalayarak okurları ile fotoğraf çektirdi. Kitap Fuarına katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ünver, fuarın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenmiş olmasının da çok anlamlı olduğunu belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden büyük dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Ünver, "Artık bir olduk, bundan sonrada diri olma zamanı, inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı. Malatya Kitap Fuarına en son 2 sene önce katıldığını kaydeden Ünver, "Şimdi görüyorum ki fuar daha iyi bir noktaya gelmiş. Müthiş bir kalabalık var. Malatya'yı tebrik ediyorum, hakikaten Türkiye'nin önemli bir fuarı oldu. Hatta İstanbul'daki büyük fuarları bile geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ise, fuara çok büyük bir katılım olduğunu ifade ederek, "Biz yapmış olduğumuz çalışmalarla böyle bir ilginin olacağını bekliyorduk. 6 aylık bir çalışmamız oldu. Bu çalışmaların meyvesini de Allah'a hamd olsun ilk 2 günde gördük. Ben fuarımızın Malatya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fuar kapsamında birçok etkinliğimiz ve söyleşimiz olacak. Yapacağımız bu etkinliklerin fuarımıza farklı bir boyut kazandıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu

Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisalılar Çapa Çarık Dede Hayrında Buluştu07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Didimli Romanlar Hıdrellezi Gönüllerince Kutladı07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Şalpazarı’nda "Geleneksel Halk Kültürümüz" Çalışması07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Kadın Tasarımcılar Çaycuma’yı Değiştiriyor07 Mayıs 2017 Pazar 16:13
  • Muazzez Sümer Mta Lisesi Grup Şampiyonu Oldu07 Mayıs 2017 Pazar 16:13
  • Bozuk Olan Hastane Yoluna Geçici Asfalt Döküldü07 Mayıs 2017 Pazar 16:08
  • Beü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı07 Mayıs 2017 Pazar 16:08
  • Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
  • İnderesi Caddesi Yenileniyor07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
  • Yazar Mine Sultan Ünver Okurları İle Buluştu07 Mayıs 2017 Pazar 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti