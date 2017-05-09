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Yazar Nihan Kaya Öğrencilerle Buluştu

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Yazar Nihan Kaya Öğrencilerle Buluştu
Roman ve öyküleriyle tanınan ünlü yazar Nihan Kaya Erdemli'de öğrencilerle buluştu.

Roman ve öyküleriyle tanınan ünlü yazar Nihan Kaya Erdemli'de öğrencilerle buluştu. Öğrencilere çok okuyup içlerindeki yazarı keşfetmelerini tavsiye eden Kaya, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide "Kelimelerle kurduğumuz ilişki hayatla kurduğumuz ilişkiyi belirler" dedi.

Yazar Nihan Kaya, Erdemli'deki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu idaresi ve okul aile birliği tarafından gerçekleştirilen "Yazarlarla buluşuyoruz" söyleşi programına katılarak, yazarlık deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öykü, edebiyat, yazarlık gibi kavramları öğrencilere açıklayıp okumanın önemine işaret eden Kaya, söyleşide çocuklar tarafından kendisine yöneltilen "Nasıl yazar oldunuz ?" sorusunu da yanıtladı. Kaya, "Yazar olmanın ilk şartı çok okumaktan geçiyor. Katıldığım bütün programlarda, söyleşilerde öncelikli olarak bahsettiğim konu, çok okumanın önemi oluyor. Okumak empati duygularını geliştiriyor, insanları ve çevremizi daha iyi anlamamıza da katkı sağlıyor. Okumak bir anlamda bize farklı bir dünyanın kapılarını da açıyor. Çok okuyup içinizdeki yazarı da keşfedelirsiniz" dedi.

"Her sözcük aslında bir hikaye ile çevrili"

Sözcüklerin anlamlarını bilmenin önemli olduğuna da değinen Kaya, "Her sözcük her cümle aslında bir hikaye ile çevrili. Burada bu çevrili olan hikayeyi bulmak, keşfetmek önemli. Unutmayalım ki kelimelerle kurduğumuz ilişki hayatla kurduğumuz ilişkiyi belirler" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Tepe ise, "Zaman zaman öğrencilerimizle yazarlarımızı buluşturuyoruz. Buradaki hedefimiz öğrencilerimizi çok okuyan bireyler olmaları yönünde teşvik etmektir. Yazarımız Nihan Kaya yazarlık deneyimleri, tecrübeleri ve tavsiyeleriyle öğrencilerimiz tarafından ilgiyle dinlendi. Öğrencilerimizin yönettiği soruları bizlerde dikkatlice takip ettik. Yöneltilen sorulardan öğrencilerimizin ne kadar motive olduğunu da bizzat gördük. Bu tür etkinliklerin sürdürülmesi anlamında gayretlerimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yazar Nihan Kaya Öğrencilerle Buluştu

Yazar Nihan Kaya Öğrencilerle Buluştu

Yazar Nihan Kaya Öğrencilerle Buluştu

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