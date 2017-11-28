Yazar Sedef Erken Okurları İle Alternatif Sahne’de Buluşuyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Alternatif Sahne'de farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Alternatif Sahne'de farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Her hafta çeşitli konserler, tiyatro gösterileri ve imza günleri ile sanatsal anlamda Süleymanpaşa'da hissedilen boşluğu dolduran Alternatif Sahne, bu kez Tekirdağlı Yazar Sedef Erken'i ağırlayacak. Erken, Kedi Gözü isimli kitabını okurları için imzalayacak ve Alternatif Sahne'de gerçekleşecek olan söyleşide sevenleri ile bir araya gelecek.

29 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek olan imza günü ve söyleşi, saat 17.00'da başlayacak.