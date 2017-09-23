Yazar Zeki Sarıhan Kitaplarını İmzaladı

Fatsalı yazar Zeki Sarıhan düzenlediği imza gününde kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluştu.

Fatsalı yazar Zeki Sarıhan düzenlediği imza gününde kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluştu.

Çok sayıda yayımlanmış kitabı bulunan Zeki Sarıhan, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kitap evinde okuyucularıyla sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Okuyucuları ile sohbet eden ve bir çok önemli mesajlar veren yazar Zeki Sarıhan, "Fatsa'da sosyal hayatın, kültür hayatının canlanacağını umuyorum. Burada benim üzerime de düşen bir görev varsa bunu yerine getirmekten mutlu olurum. Fatsa çok büyük kültürel hareketlere layık bir ilçe. Geçmişiyle, bugünkü yapısıyla ve aydınlarıyla umarım her yıl daha büyük sosyal etkinliklere sahne olur. Özellikle kitap okuma düzeyinin yükselmesini dilerim. Bizim toplumumuzun en zayıf olduğu noktadır bu. Çok kitap okuyacağız, geçmişimizi öğreneceğiz. Benim çalışma alanım tarih olduğu için, isterim ki hazırladığım kitaplar, Kurtuluş Savaşımızla ilgili kitaplar, Fatsa'da da okunsun, bilinsin" dedi.

Sarıhan imza gününde okuyucularıyla karşılıklı sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.