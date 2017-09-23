  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 24 °C
  • Trabzon 24 °C

Yazar Zeki Sarıhan Kitaplarını İmzaladı

» »
Yazar Zeki Sarıhan Kitaplarını İmzaladı
Fatsalı yazar Zeki Sarıhan düzenlediği imza gününde kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluştu.

Fatsalı yazar Zeki Sarıhan düzenlediği imza gününde kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile buluştu.

Çok sayıda yayımlanmış kitabı bulunan Zeki Sarıhan, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kitap evinde okuyucularıyla sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Okuyucuları ile sohbet eden ve bir çok önemli mesajlar veren yazar Zeki Sarıhan, "Fatsa'da sosyal hayatın, kültür hayatının canlanacağını umuyorum. Burada benim üzerime de düşen bir görev varsa bunu yerine getirmekten mutlu olurum. Fatsa çok büyük kültürel hareketlere layık bir ilçe. Geçmişiyle, bugünkü yapısıyla ve aydınlarıyla umarım her yıl daha büyük sosyal etkinliklere sahne olur. Özellikle kitap okuma düzeyinin yükselmesini dilerim. Bizim toplumumuzun en zayıf olduğu noktadır bu. Çok kitap okuyacağız, geçmişimizi öğreneceğiz. Benim çalışma alanım tarih olduğu için, isterim ki hazırladığım kitaplar, Kurtuluş Savaşımızla ilgili kitaplar, Fatsa'da da okunsun, bilinsin" dedi.

Sarıhan imza gününde okuyucularıyla karşılıklı sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağırsak Deresiydi Ege’nin En Büyük Parkı Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 15:38
  • Milletvekili Ilıcalı, Estonya Parlamentosu’nda Türkiye’nin Ulaştırma Alanındaki Başarısını Anlattı23 Eylül 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Ataç Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi23 Eylül 2017 Cumartesi 15:18
  • Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürlüğünün Yaptığı Çalışmaları Değerlendirdi23 Eylül 2017 Cumartesi 15:13
  • Müftü Baldemir; “İntihar Ülkemizde Ve Dünyada İnsanlığın Çok Ciddi Bir Problemidir"23 Eylül 2017 Cumartesi 14:58
  • Forum Mersin ’Taşların Hikayesi’ne Ev Sahipliği Yaptı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:23
  • Tramvay Duraklarının Birleştirilmesi Yolcu Kapasitesini Arttırdı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:18
  • Gemlik’te Zeytin Festivali Coşkusu23 Eylül 2017 Cumartesi 14:18
  • Hindistan, Arakanlı Müslümanlara Sınırını Kapattı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:18
  • Bilecikspor Maç Öncesi Kahvaltıda Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti