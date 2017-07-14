Yazarlar Ünye’de Buluştu

Ünye Belediyesi tarafından 2.si düzenlenen Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi tarafından 2.si düzenlenen Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda gerçekleştirildi.

'Bu yıl Ünye'de 52 gün şenlik var" sloganıyla Ramazan etkinlikleri programlarına dahil edilen Ünye 2.Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri'nde 30'u aşkın yazar Ünye'ye gelerek okurlarıyla buluştu. Etkinlik çerçevesinde Ali Somel, Gözde Kök, Kemal İnci, Şerafettin Kaya, Lordist, Mehtap Meral, Tolga Uluaydın, Venhar Sağıroğlu, Abdulkadir Bıyıkoğlu, Ayla Özaygen, Erhan Gök, Kader Güneş, Mithat Önal, Gönül Erenler, İlhan Bahar, Köksal Güneş, Serkan Belgi, Şevket Ali, Taşkın Kılıç, Atife Batur, Dursun Özden, Erdal Kara, Harun Ümit Yılmaz, Koray Dündar, Murat Kömür, Cevat Turan, Murat Bulut, Aslan Özdemir, Cem Şahin, Enver Bahçekapılı, Lütfü Şahin ve Metin Üstündağ gibi yazarla Ünye'de okuyucuları ile bir araya geldi.

7-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinliği finali ise dün akşam Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

"İnsanoğlunun en büyük düşmanı cehalettir"

Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Cenab-ı Mevla bizlere "Oku" diye emrediyor. Cehalet insanoğlunun en büyük düşmanı olduğu gibi hiç kuşkusuz okumak da ilahi bir emirdir. Geçmişten günümüze gelen kültürler ve tecrübeler gelecek nesillere kitaplar yoluyla aktarılabilir. Okuma alışkanlığı kazanan insanın güveni, bilgisi ve becerisi de artar. Aynı zamanda düşücüleri olgunlaşır ve ufku gelişir. Günümüz dijital çağında okumak her ne kadar ceplerimize, tabletlerimize sığmış olsa da, kitapların o mistik kokusu, bilgi ile birleşerek zihnimizde kalıcı izler bırakır. Ayrıca kitapların şarjı hiçbir zaman bitmez. Bizler Ünye'mizde kitap okuma kültürünün herkese nakşedilmesi için geçtiğimiz yıl başladığımız bu yolculuğa artan bir hevesle devam ediyoruz. Böylece hemşerilerimizi okudukları kitapların yazarları ile buluşturuyoruz. Şehrimize gelerek okurları ile buluşan, bilgi ve tecrübelerini paylaşan değerli yazarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Final gecesinde Ünye 2.Yunus Emre Edebiyat ve Kitap günlerine katılan yazar, kitap evleri ve organizasyona destek veren medya temsilcilerine Yunus Emre tasviri ile yapılan plaketler takdim edildi.