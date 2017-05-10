Yazıcı Ve Aksu’dan Müzik Şöleni

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı ile keman sanatçısı Berfin Aksu, J. Brahms, Musorgsky...

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı ile keman sanatçısı Berfin Aksu, J. Brahms, Musorgsky ve Fazıl Say'ın eserlerini seslendirerek sanatseverlere müzik şöleni sundu.

Yazıcı ve Aksu, festival kapsamında Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonunda unutulmaz bir konsere imza attı. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, Musorgsky'in "Bir Sergiden Tablolar" eseri seslendirirken, ikinci bölümde Fazıl Say'ın keman ve piyano için sonatı ve Alman romantik dönemin en önemli bestecilerinden J. Brahms'ın keman ve piyano için sonat op 108 eseri seslendirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirilen konserde, doğum günü olması vesilesiyle Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı'ya sanatçılar sürpriz yaparak sahnede doğum gününü kutladı.