Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Tartışıldı

Basın İlan Kurumu'nun İzmir'de düzenlediği Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Çalıştayında, yeni medya ve yeni gazetecilik...

Basın İlan Kurumu'nun İzmir'de düzenlediği Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Çalıştayında, yeni medya ve yeni gazetecilik ile internet gazeteciliği ve yeni standartlar konuları masaya yatırıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü'nün Erasmus+ programı kapsamında 7 farklı bölgede gerçekleştirmeyi planladığı "Gençlerin Katılımı ile Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Çalıştayları'nın altıncısı İzmir'de gerçekleşti. Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan'ın konuşmasıyla başlayan ve ardından BİK Eski Genel Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı'nın kurumun işleyişi ve yazılı basının sorunları hakkında bilgi verdiği açılış oturumuna, yerel basın temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programa katılmak için başvuranlar arasından seçilen 25 genç, moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oğuz Demir'in yaptığı çalıştayda bir araya geldi.

BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, resmi ilanların yerel yazılı basına olan katkısına değinerek, internet gazeteciliğinin gelişimi karşısında ortaya çıkacak durumları ve kurum olarak yazılı basının dijital dönüşümü ile ilgili yaptıkları altyapı çalışmalarını anlattı. Doğan, BİK tarafından gerçekleştirilen bölgesel çalıştaylarla Türkiye'de yerel basının dijitalleşme süreçlerinin desteklenmesi ve bu süreçte en önemli gelir kalemlerinden biri olan resmi ilan gelirlerinin dijital mecrada da devam edebilmesi için gerekli yasal düzenlemelere öneriler hazırlanmasının amaçlandığını belirtti.

BİK İzmir Şube Müdürü Ömer Faruk Çakır'ın da takip ettiği çalıştay, farklı başlıklarda yapılan oturumlarla devam etti. Son çalıştay, 16 Mayıs'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek.