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Ydü Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu: "Mücadelemizi Deplasmanda Da Göstereceğiz"

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Ydü Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu: "Mücadelemizi Deplasmanda Da Göstereceğiz"
Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kendi sahalarında gösterdikleri performansı deplasmanda da göstereceklerini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, kendi sahalarında gösterdikleri performansı deplasmanda da göstereceklerini ifade etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off serisi 2. maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi aldığı bu sonuçla play-off serisi 2. maçında şampiyonluk için avantaj elde etmiş oldu. Karşılaşma sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Zor bir seri olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Çok zor bir seri. Euroleague'de final oynamış bir takım. Bayan basketbolunda Fenerbahçe büyük bir kulüp. Diğer tarafta marka olmaya çalışan ve eğitimde zaten marka olan Yakın Doğu Üniversitesi. Biz de Eurocup şampiyonu olarak buradayız. İki tane önemli ve büyük takımın çok üst düzey mücadelesi şeklinde geçiyor. Adına yakışır şekilde tam final oluyor" şeklinde konuştu.

"Sahaya sertliği yansıtmaya çalışıyoruz"

Kalaycıoğlu, sert bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi bu sene gördüğü sertliği şimdiye kadar hiç görmemişti. Biz de bu sertliği sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İki maçı alıp ev sahibi avantajını ele geçirdik. Şimdi iki maç için deplasmana gideceğiz. 3. maç cuma günü onların sahasında ve çok sert geçecek. İlk önce ona hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah burada gösterdiğimiz mücadeleyi orada da göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim görevimiz saha içinde"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off serisinde Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapan Kalaycıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Saha dışındaki olaylarla oyuncuları muhatap etmemeye çalıştık. Bizim görevimiz saha içinde ve bunu en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum ki sonuç da ortada."

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